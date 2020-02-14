Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС. Как уточняется, крушение произошло на западе провинции в районе, где расположены позиции поддерживаемых Турцией формирований вооруженной сирийской оппозиции. Предположительно вертолет был сбит ракетой боевиков.
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Опубликовано видео крушения сирийского военного вертолёта, сбитого над Алеппо

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