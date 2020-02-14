Армия и оружие
Газета.RuВ Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС. Как уточняется, крушение произошло на западе провинции в районе, где расположены позиции поддерживаемых Турцией формирований вооруженной сирийской оппозиции. Предположительно вертолет был сбит ракетой боевиков.
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Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Космос
Источник: на Плесецке заменили вышедшую из строя третью ступень ракеты «Союз-2.1а»
Специалисты заменили третью ступень на ракете-носителе "Союз-2.1а", запуск которой с Плесецка был ранее отменен.
Общество
ВОЗ объявила состав миссии в Китае
Гебрейесус добавил, что миссия соберется в полном составе уже в ближайшие выходные.
Авто
Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Футбол
Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.
Авто
«АвтоВАЗ» сокращает штат седьмой год подряд
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве
Наука
Открыто новое электронное состояние вещества
Наука
Роль генной инженерии в возникновении нового коронавируса опровергли
По словам Бэдфорда, один из наиболее вероятных сценариев развития событий заключается в том, что 20-70 лет назад летучая мышь передала вирус другому млекопитающему.
Кино
«Лёд 2» стал рекордсменом уже в день премьеры
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Экономика
Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Футбол
Ракитич хотел бы играть в одной команде с Роналду
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что хотел бы выступать в одной команде с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
На этой неделе на Первом канале дебютировало разговорное шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», Первый выпуск вышел в эфир 10 февраля, четвёртый – сегодня, 13 февраля.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Здоровье
Директор онкоцентра Минздрава рассказала о сложностях с лекарствами
Ситуация с лекарственными препаратами в детской онкологии остается сложной, но уже намечен ряд мероприятий для решения данной проблемы, заявила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.
Политика
В Мюнхене проходит конференция по безопасности
Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля.
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Теннис
Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Гаджеты
В России смартфоны Samsung подешевели на 40%
Цена на Samsung Galaxy A30s c 32 ГБ флэш-памяти снизилась на 2 тыс рублей – до 13 990 вместо прежних 15 990 рублей.
Армия и оружие
Минобороны определилось с планами развития танковых войск
Происшествия
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины
На территории Ставропольской краевой психиатрической больницы найдено тело мужчины.
Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.