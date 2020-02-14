Армия и оружие
Вести.RuВ Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо. Предположительно, в него попала зенитная ракета, запущенная с позиций оппозиции, пишет агентство "Интерфакс".
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