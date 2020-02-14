Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Алеппо сбит сирийский вертолет

Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо. Предположительно, в него попала зенитная ракета, запущенная с позиций оппозиции, пишет агентство "Интерфакс".
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В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом

РБК14:13

Турция опубликовала видео падения сбитого в Идлибе сирийского вертолета

Газета.Ru10:31

В Сети показали видео падения сбитого сирийского вертолета в Идлибе

Радио Sputnik10:18

Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

РИА Новости09:40

СМИ: экипаж сбитого в Алеппо вертолета ВС Сирии погиб

ТАСС08:33

Уничтоженная сирийцами бронемашина боевиков попала на видео

Lenta.ru11:20

Источник: в Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Аргументы недели11 февраля в 06:58
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В IBU объяснили, почему открыли допинг-дело против Евгения Устюгова

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NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров

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Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине

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Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Microsoft и Undead Labs анонсировали новое издание зомби-боевика State of Decay 2. Версия State of Decay 2: Juggernaut Edition станет улучшенным вариантом игры.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

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