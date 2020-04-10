Экономика
КомпанияВ Альфа-банке предсказали рост числа отзывов лицензий
По итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санкций в отношении банков, заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Он уверен, что сложившаяся ситуация ускорит очистку банковского сектора, пишет РБК.
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Владимир Верхошинский впервые встречает кризис в роли руководителя банка, причем крупнейшего частного банка страны.Ведомостивчера в 17:04
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Общество
Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам
Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Общество
В Омской области продлевают режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Омской области, который был установлен до 12 апреля, продлевают.
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно
Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.
Общество
ВЦИОМ: 84% россиян перестали видеться с друзьями
Из-за пандемии коронавируса порядка 84% россиян перестали видеться с друзьями, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Наука
Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции
Новый способ поддержки молодых ученых и научных сотрудников, сидящих на самоизоляции или оставшихся без работы из-за пандемии COVID-19 и экономических трудностей, предложили российские предприниматели.
Общество
Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Происшествия
Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Гаджеты
Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве
Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
Армия и оружие
Сирийские боевики попытались атаковать российский военный патруль
Сирийские боевики предприняли попытку атаковать российский патруль. Информацию передает портал «Al-Masdar News».
Общество
За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
Экономика
Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Авто
Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Общество
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Футбол
Черышев рассказал, что первым делом сделает после снятия карантина
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев в интервью пресс-службе национальной команды назвал три вещи, которые сделает сразу после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.