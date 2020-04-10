с чего всё началось

По итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санкций в отношении банков, заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Он уверен, что сложившаяся ситуация ускорит очистку банковского сектора, пишет РБК.

Общество Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.

Политика Врио главы Коми поменял министра здравоохранения Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.

Общество В России ограничили продажу пива В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.

Шоу-бизнес Марина Кравец впервые стала мамой Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.

Общество На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.

Общество ВЦИОМ: 84% россиян перестали видеться с друзьями Из-за пандемии коронавируса порядка 84% россиян перестали видеться с друзьями, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Спорт Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018 Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Наука Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции Новый способ поддержки молодых ученых и научных сотрудников, сидящих на самоизоляции или оставшихся без работы из-за пандемии COVID-19 и экономических трудностей, предложили российские предприниматели.

Экономика Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.

Экономика Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).

Политика В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Авто Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.

Футбол Черышев рассказал, что первым делом сделает после снятия карантина Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев в интервью пресс-службе национальной команды назвал три вещи, которые сделает сразу после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.