Экономика

РБКРБКВ Альфа-банке спрогнозировали рост числа отзывов лицензий

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» высказал уверенность, что по итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санаций. По его мнению, сложившаяся ситуация ускорит очистку банковского сектора.
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с чего всё началось

«Банк, выдавая кредит, рискует своими средствами только на 10%»

Владимир Верхошинский впервые встречает кризис в роли руководителя банка, причем крупнейшего частного банка страны.
Ведомостивчера в 17:04

Подробнее о событии

Мелким российским банкам предсказали крах

Lenta.ru11:14

Эксперты оценили влияние COVID на отзывы лицензий у банков в 2020 году

ПРАЙМ06:10

В Альфа-банке предсказали рост числа отзывов лицензий

Компания02:03

Глава Альфа-банка прогнозирует волну отзывов лицензий финансовых организаций

Экономика сегодня02:25

В «Альфа-Банке» ожидают новой волны отзывов лицензий финансовых организаций

Долг.рф01:35

Глава Альфа-банка ожидает роста отзывов лицензий

Коммерсантъ01:03

В Альфа-банке спрогнозировали рост числа отзывов лицензий

РБКвчера в 22:33
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Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Здоровье

Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию

Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.
Уфа1.ру 07:23
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Происшествия

Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии

В Ангарске в исправительной колонии № 15 (Иркутская область) из-за бунта заключенных в одном из зданий возник пожар.
РБК 11:53
Общество

Владимир Путин провел совещание с главами регионов

Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом.
ГТРК Ярославия 08 апреля в 15:34
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС 11:32
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество

Дмитрий Песков купил и носил бесполезный блокатор вирусов

Millionaire.ru вчера в 12:02
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Здоровье

Минздрав разработал рацион для людей в самоизоляции

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Виктор Тутельян заявил о том, что ведомство трудится над рационом для тех, кто находится в самоизоляции у себя дома.
ФедералПресс 07:55
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Общество

Глава Минздрава заявил о «стрессе» системы из-за нехватки ИВЛ и масок

Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил в эфире "России 24" глава Минздрава Михаил Мурашко.
Интерфакс 09:42
Транспорт

Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах

Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Motor 06:18
Путешествия

Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето

Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Countryscanner 05:25
Политика

Берни Сандерс выбыл из президентской гонки в США

Сенатор Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке за президентство в США.
Вечерняя Москва 08 апреля в 11:33
Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 11:58
Авто

Новый седан Kia Optima поступил в продажу

Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
Новые автомобили 01:00
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Общество

Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина

Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
РБК 11:59
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка".
Piter.tv 04:39
Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
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