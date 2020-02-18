Общество
Gazeta.SPbВ AliExpress составили типичный облик жителей России
Аналитики торговой площадки AliExpress изучили более 550 млн поисковых запросов граждан России и выяснили их предпочтения. За прошлый год россияне чаще всего заказывали кроссовки, футболки, рюкзаки и поясные сумки. Москвичи отдавали предпочтение юбкам, боди и дождевикам.
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с чего всё началось
Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».РБК06:05
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Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Спорт
Трасса спринта на «Ски Туре» обрадовала Йохауг
Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что была довольна трассой спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Футбол
«Локомотив» может подписать хавбека сборной ДР Конго
За сборную ДР Конго Имбула сыграл два матча.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Хоккей
Ак Барс — Авангард 2:0 (2-й период)
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Общество
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России
Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Политика
Минобороны показало полет Шойгу с сербскими истребителями
Самолеты ВВС Сербии сопровождали борт министра обороны РФ во время полета над территорией республики. Сергей Шойгу сегодня прибыл в Сербию.
Общество
Компания Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Компания Apple ограничит поставки iPhone в связи с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Биатлон
Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Авто
Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct
«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Армия и оружие
Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе.