Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ AliExpress составили типичный облик жителей России

Аналитики торговой площадки AliExpress изучили более 550 млн поисковых запросов граждан России и выяснили их предпочтения. За прошлый год россияне чаще всего заказывали кроссовки, футболки, рюкзаки и поясные сумки. Москвичи отдавали предпочтение юбкам, боди и дождевикам.
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с чего всё началось

Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».
РБК06:05

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В AliExpress составили портрет жителей городов России

Газета.Ru07:44

Составлен образ типичных жителей городов России. В Новосибирске думают о животных, а в Москве — о новых кроссовках

Телеканал 360°07:24

Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов

РБК06:05

В AliExpress выявили модные предпочтения россиян

Национальная служба новостей06:48

Составлен образ типичных жителей российских городов

Lenta.ru06:43

Аналитики AliExpress составили типичные образы жителей российских городов

Говорит Москва06:30

Аналитики AliExpress представили типичный облик жителей России

Известия07:17
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Политика

Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая

"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:47
Политика

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
РБК 11:56
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Спорт

Трасса спринта на «Ски Туре» обрадовала Йохауг

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что была довольна трассой спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Нева Спорт 03:09
Футбол

«Локомотив» может подписать хавбека сборной ДР Конго

За сборную ДР Конго Имбула сыграл два матча.
Чемпионат 11:12
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета 04:06
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Хоккей

Ак Барс — Авангард 2:0 (2-й период)

TatCenter вчера в 10:34
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru 10:56
Политика

Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Компания 08:09
Космос

Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

Популярная механика вчера в 02:25
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Общество

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
РБК 07:46
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Политика

Минобороны показало полет Шойгу с сербскими истребителями

Самолеты ВВС Сербии сопровождали борт министра обороны РФ во время полета над территорией республики. Сергей Шойгу сегодня прибыл в Сербию.
НТВ вчера в 13:41
Общество

Компания Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Компания Apple ограничит поставки iPhone в связи с эпидемией коронавируса COVID-2019.
МИР 24 06:14
Шоу-бизнес

У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Вести.Ru 11:23
Общество

У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

ТАСС 11:15
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Происшествия

За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы

Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Газета.Ru 08:19
Биатлон

Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Lenta.ru 10:30
Авто

Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
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Армия и оружие

Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе.
Lenta.ru 06:22
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