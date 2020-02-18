Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».

с чего всё началось

Аналитики торговой площадки AliExpress изучили более 550 млн поисковых запросов граждан России и выяснили их предпочтения. За прошлый год россияне чаще всего заказывали кроссовки, футболки, рюкзаки и поясные сумки. Москвичи отдавали предпочтение юбкам, боди и дождевикам.

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