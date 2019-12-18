Экономика

КомпанияКомпанияВ «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов. В скором времени они предпочтут совершать покупки на вещевых рынках, нежели в интернете. Так считает генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В последние годы название AliExpress стало в России нарицательным.
Ведомостивчера в 16:28

Подробнее о событии

Новый налог вернет россиян на вещевые рынки

Инвест-Форсайт09:48

В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Компания05:22

Грета Тунберг — человек года, дата премьеры новой «Матрицы» и другие новости утра

Афиша Daily15 декабря в 19:02

В Aliexpress предрекли россиянам возвращение на вещевые рынки

News.ru02:47

AliExpress: снижение порога беспошлинного ввоза посылок вернет россиян на вещевые рынки

ТАСС02:12

Aliexpress выступил против введения пошлин на дешевые товары из-за рубежа

Ferra01:31

В AliExpress предрекли возвращение россиян на вещевые рынки из-за новых пошлин

Life.ru03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

РИА Новости 07:39
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр 04:07
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Lenta.ru 06:47
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Теннис

Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.
ProstoProSport 12:53
Общество

Владельцы SPAR завтра закрывают все магазины в Петербурге и области

Карповка 12:04
Технологии

Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников

Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
CyberSport.ru 11:06
Политика

Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине

«Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 06:21
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Хоккей

Форвард рижского «Динамо» Макмиллан перейдет в «Авангард»

Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан станет игроком «Авангарда». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
ProstoProSport 08:17
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Культура

Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»

Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Piter.tv 03:55
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Футбол

Хавбек «Реала» возмущен судейством в матче с «Барселоной»

Газета.Ru 00:12
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Футбол

Сборная РФ по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на обновленную версию рейтинга.
The Moscow Post 05:21
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Общество

В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
Известия 11:09
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
Происшествия

Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
RT на русском 13:18
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК 16 декабря в 19:47
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro 16 декабря в 16:22
Спорт

Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с санкциями WADA, отстранившего сборную России от крупных соревнований, в том числе олимпиад.
РБК 08:54
Футбол

Роналду забил гол с невероятной высоты

Евро-футбол.ру 08:16
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Происшествия

Спецслужбы знали о готовящейся атаке на ФСБ

По информации агентства ТАСС, погиб сотрудник ФСБ.
Новые Известия 13:27
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Аргументы и Факты 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное