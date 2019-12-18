Экономика
КомпанияВ «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов. В скором времени они предпочтут совершать покупки на вещевых рынках, нежели в интернете. Так считает генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В последние годы название AliExpress стало в России нарицательным.Ведомостивчера в 16:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Грета Тунберг — человек года, дата премьеры новой «Матрицы» и другие новости утра
Афиша Daily15 декабря в 19:02
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Теннис
Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Политика
Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине
«Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Хоккей
Форвард рижского «Динамо» Макмиллан перейдет в «Авангард»
Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан станет игроком «Авангарда». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Культура
Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»
Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Футбол
Сборная РФ по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на обновленную версию рейтинга.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Общество
В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей
В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Происшествия
Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Спорт
Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA
В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с санкциями WADA, отстранившего сборную России от крупных соревнований, в том числе олимпиад.
Футбол
Роналду забил гол с невероятной высоты
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Происшествия
Спецслужбы знали о готовящейся атаке на ФСБ
По информации агентства ТАСС, погиб сотрудник ФСБ.
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.