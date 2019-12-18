В последние годы название AliExpress стало в России нарицательным.

с чего всё началось

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов. В скором времени они предпочтут совершать покупки на вещевых рынках, нежели в интернете. Так считает генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

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