Экономика

ВедомостиВедомостиДмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
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с чего всё началось

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов.
Ведомостивчера в 16:28

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В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Компания05:22

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

Ведомостивчера в 16:28

В Aliexpress предрекли россиянам возвращение на вещевые рынки

News.ru02:47

AliExpress: снижение порога беспошлинного ввоза посылок вернет россиян на вещевые рынки

ТАСС02:12

Aliexpress выступил против введения пошлин не дешевые товары из-за рубежа

Ferra01:31

В AliExpress предрекли возвращение россиян на вещевые рынки из-за новых пошлин

Life.ru03:57

Грета Тунберг — человек года, дата премьеры новой «Матрицы» и другие новости утра

Афиша Daily15 декабря в 19:02
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Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Фигурное катание

Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

RT на русском 02:49
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 02:02
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Рамблер 06:20
Политика

Путин: Россия не собирается «закрывать» интернет

Interfax-Russia.ru - Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс - Россия 07:19
Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы 05:24
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru 04:57
Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Аргументы и Факты 06:41
Политика

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
РБК 07:20
Политика

Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным

Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Газета.Ru 04:57
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Политика

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Sibnet Новости 05:22
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Происшествия

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
ТАСС 06:53
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Политика

Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией

Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие.
Комсомольская правда 07:16
Экономика

Российские банки снизили выдачу кредитных карт на 30%

В сообщении отмечается, что наибольшее снижение выдачи новых кредитных карт в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировали в Нижегородской (- 38 %), Оренбургской (- 35, 8 %) и Кемеровской (- 35, 5 %) областях.
ТАСС 17 декабря в 03:44
Футбол

Агент Сантоса: ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса

Ранее президент Васко да Гама Алешандре Кампелло заявил, что клуб не намерен продлевать аренду хавбека Лукаса Сантоса в ЦСКА, но не будет возражать против его полноценного перехода в российский клуб.
Советский спорт 07:28
Общество

Губернатор Магадана ответил на жалобы по работе областной больницы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил РБК, что после жалоб в социальных сетях на нехватку постельного белья в Магаданской областной больнице там была проведена проверка.
РБК 07:15
Происшествия

В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем

Самолет ИЛ-76 был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский из-за того, что сразу после вылета у него отказал один двигатель, сообщает областной главк МЧС.
Российская газета 04:36
Политика

Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, Россия постарается минимизировать последствия.
РИА Новости 04:53
Политика

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
ТАСС 06:53
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
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