Экономика

КомпанияКомпанияВ «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов. В скором времени они предпочтут совершать покупки на вещевых рынках, нежели в интернете. Так считает генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
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с чего всё началось

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов.
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В Aliexpress предрекли россиянам возвращение на вещевые рынки

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