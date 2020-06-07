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РИА НовостиРИА НовостиВ Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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«В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг», — говорится
 в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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