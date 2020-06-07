с чего всё началось

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Футбол Матчи РПЛ могут показать на бесплатных каналах Некоторые игры чемпионата России по футболу могут показать на бесплатных телевизионных каналах.

Происшествия Ещё два человека с коронавирусом скончались в Забайкалье Число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкальском крае выросло до 29, за сутки в регионе скончались ещё два человека, сообщили 8 июня в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу.

Политика Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 53

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков. 2,3K

Политика Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат «Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба. 2

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 857

Происшествия Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области. 34

Авто Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.

Политика Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. 632

Недвижимость Без балкона не берут: эксперты рассказали, как коронавирус поменял отношение людей к жилью Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе.