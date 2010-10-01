Общество

АМИТЕЛАМИТЕЛЧуйский тракт и другие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погоды

Некоторые закрыты для всех видов транспорта В связи осадками в виде снега, сильным боковым ветром, метелью, отсутствием видимости на нескольких трассах в Алтайском крае перекрыли движение.
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Две трассы открыли для движения в Алтайском крае: какая обстановка на дорогах

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