Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

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