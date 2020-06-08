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Происшествия Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.

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