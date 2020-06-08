Коронавирус
ИзвестияВ Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 июня 2020: начинается снятие ограничений
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