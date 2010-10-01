Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов ограничено из-за сильной метели на участках двух федеральных трасс в Алтайском крае - Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.

На Алтае из-за метели ограничили движение на восьми трассах

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