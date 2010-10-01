Общество

ТАССТАССНа Алтае из-за метели ограничили движение на восьми трассах

Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов ограничено из-за сильной метели на участках двух федеральных трасс в Алтайском крае - Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.
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Что происходит на дорогах Алтайского края в жуткую метель и когда это закончится

Алтапресс00:48

Стало известно, какие дороги закрыты в Алтайском крае из-за метели

Алтайская правдавчера в 23:41

В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели

КП - Барнаулвчера в 23:35

На Алтае из-за метели ограничили движение на восьми трассах

ТАСС00:54

Движение почти по десяти трассам закрыли на Алтае из-за непогоды

Интерфакс - Россия00:38

Алтайскую трассу перекрыли для автобусов и большегрузов из-за метели

Аргументы и Факты - Алтайвчера в 05:18

Опустившийся на Алтайский край снежный шторм привел к массовым авариям и перекрытию трасс

Банкфаксвчера в 22:46
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Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ вчера в 04:07
Общество

Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

Lenta.ru вчера в 06:50
Происшествия

Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

РБК 00:56
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Общество

Моржей из китовой тюрьмы отправили заказчику в Крым

Ранее зоозащитники направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средней, где с лета прошлого года также содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток.
ТАСС вчера в 23:29
Политика

Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина

Решение Владимира Путина создать резервные фонды помогло спасти российскую экономику во время последовавших экономических кризисов, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 00:49
Здоровье

Медики назвали четыре способа, как снизить давление без лекарств

Медицинские специалисты назвали четыре способа, как снизить высокое давление без лекарств.
Ugpressa.ru вчера в 22:59
Транспорт

Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Беговая" до "Таганской" было приостановлено движение из-за упавшего на пути пассажира.
Российская газета 00:33
Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Ведомости вчера в 17:06
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Транспорт

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь.
РБК вчера в 23:53
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
ФАН вчера в 13:05
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином

Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия

СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Газета.Ru вчера в 14:49
Космос

Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

РИА Новости вчера в 00:13
Происшествия

У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТАСС 00:38
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Биатлон

Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Pravda.Ru 23 декабря в 04:50
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Чистовик вчера в 21:45
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.
РИА Новости вчера в 19:08
Единоборства

Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN

ProstoProSport 00:39
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом

Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
WomanHit.ru вчера в 11:14
Здоровье

В центре Воронежа открылась детская поликлиника и женская консультация

АиФ Воронеж 00:20
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о впечатлениях от знакомства с российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад.
Известия вчера в 23:21
Хоккей

Определился окончательный состав сборной России на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею определился с окончательным составом на чемпионат мира 2020 года.
REGNUM 00:43
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