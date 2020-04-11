Общество
REGNUMВ Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Еще 8 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае
Алтайская правдавчера в 23:26
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Рейс с россиянами из Антальи перенесли из-за комендантского часа
Согласно сообщению, запланированный на 11 апреля вывозной рейс Анталья - Москва переносится «на период после отмены действия комендантского часа, в связи с введением запрета на выход на улицу».
Областная газета 01:51
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ вчера в 07:30
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 14:36
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Газета.Ru вчера в 20:45
Авто
В СССР изобрели «вечный двигатель» ГАЗ 21А
В СССР был создан «вечный двигатель», как описывали силовой агрегат модели ГАЗ 21А.
Дни24 00:00
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Происшествия
Коронавирус подтвердили ещё у шести жителей Челябинской области
Челябинск, 11 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Челябинской области коронавирус подтверждён ещё у шестерых человек.
REGNUM 01:24
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Общество
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Армия и оружие
США модернизировали размещённое в Германии ядерное оружие
Американские военные осенью 2019 года модернизировали размещённые в Германии ядерные боеголовки типа В61, сообщает журнал Der Spiegel.
News.ru вчера в 15:29
Здоровье
Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян
Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели вчера в 11:55
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Религия
Православные верующие встречают Лазареву субботу
Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии.
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости вчера в 04:33
Здоровье
Новые симптомы коронавируса обнаружены
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Национальный союз дерматологов-венерологов, французские медики установили новые симптомы коронавируса, которые связаны с болезнями кожи.
ToDay News Ufa 00:29
Футбол
Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе
Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород вчера в 13:11
Музыка
Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:35
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса 09 апреля в 11:13