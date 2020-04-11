Общество

REGNUMREGNUMВ Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом

Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом

REGNUM00:31

Случаи коронавируса за пределами Барнаула подтвердились

Московский Комсомолец00:52

В Алтайском крае подтвержден Covid-19 еще у 8 человек

Алтапрессвчера в 23:09

Еще 8 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае

Алтайская правдавчера в 23:26

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Алтайском крае

Катунь 24вчера в 23:03

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

АМИТЕЛвчера в 23:02

Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае возросло на восемь человек

Толквчера в 23:03
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Общество

Рейс с россиянами из Антальи перенесли из-за комендантского часа

Согласно сообщению, запланированный на 11 апреля вывозной рейс Анталья - Москва переносится «на период после отмены действия комендантского часа, в связи с введением запрета на выход на улицу».
Областная газета 01:51
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
3,7K
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ вчера в 07:30
1,3K
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,8K
Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 14:36
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Газета.Ru вчера в 20:45
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Авто

В СССР изобрели «вечный двигатель» ГАЗ 21А

В СССР был создан «вечный двигатель», как описывали силовой агрегат модели ГАЗ 21А.
Дни24 00:00
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
1,7K
Происшествия

Коронавирус подтвердили ещё у шести жителей Челябинской области

Челябинск, 11 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Челябинской области коронавирус подтверждён ещё у шестерых человек.
REGNUM 01:24
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Происшествия

В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
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Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
2,3K
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Армия и оружие

США модернизировали размещённое в Германии ядерное оружие

Американские военные осенью 2019 года модернизировали размещённые в Германии ядерные боеголовки типа В61, сообщает журнал Der Spiegel.
News.ru вчера в 15:29
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Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
1
Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели вчера в 11:55
9
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
13
Религия

Православные верующие встречают Лазареву субботу

Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии.
Газета.Ru вчера в 17:48
1
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости вчера в 04:33
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Здоровье

Новые симптомы коронавируса обнаружены

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Национальный союз дерматологов-венерологов, французские медики установили новые симптомы коронавируса, которые связаны с болезнями кожи.
ToDay News Ufa 00:29
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Футбол

Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе

Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Музыка

Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

ТАСС 01:04
Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород вчера в 13:11
158
Музыка

Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:35
849
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
648
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса 09 апреля в 11:13
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