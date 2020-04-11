Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом

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