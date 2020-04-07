Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18. Об этом сообщили в региональном правительстве. Среди заболевших есть шестилетний ребёнок.
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В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19

РИА Новости21:52

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

АМИТЕЛ13:04

Еще шесть человек в Алтайском крае заразились коронавирусом, в том числе ребенок

Толк13:09

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2413:08

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Алтайская правда13:07

Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть

Аргументы и Факты - Алтай13:23

Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12

КП - Барнаул01:27
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Политика

Нерабочие дни могут отменить через неделю в России

Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
Absolut TV 13:17
Политика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Общество

ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
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Партнер Xiaomi анонсировал выпуск энергоэффективных смарт-часов

Ранее компания Xiaomi анонсировала выпуск детских смарт-часов Xiaomi Mi Bunny 4. Этот гаджет будет оборудован двумя камерами и поддерживает 5G.
Профиль 05 апреля в 23:30
Футбол

Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Казанские ведомости 08:38
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 18:46
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru 18:09
Здоровье

Врач назвала препараты, которых не должно быть в «карантинной аптечке»

Татьяна Романенко напомнила, что все эти средства можно использовать и без назначения врача, но при недомогании всегда лучше обращаться за профессиональной медицинской помощью, в том числе удаленно.
Радио Sputnik 21:00
Общество

Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Lenta.ru 22:03
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
ТАСС 05 апреля в 21:52
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
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Агата Муцениеце на своей странице в Instagram запустила флешмоб под названием "Десерт на голое тело".
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ЖКХ

За просрочку по оплате ЖКХ обещают не штрафовать

За долги по оплате ЖКХ обещают не отключать электричество, газ и воду, а также не будут начислять пени.
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Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
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Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
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В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
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Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня 04:30
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Ревизор.ру 11:00
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Российская газета 21:31
Общество

В Приморье приостановили трансграничные грузоперевозки с Китаем

Грузоперевозки через три пункта пропуска между Приморским краем и территорией КНР остановили во вторник из-за закрытия пунктов с китайской стороны, сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни.
ТАСС вчера в 21:56
Здоровье

Колымские депутаты предложили открыть торговые заведения, кафе и рестораны в ближайшее время

Андрей Зыков, фото duma.49gov.ru Депутаты облдумы Магаданской области предложили правительству региона рассмотреть вопрос об открытии торговых заведений и общепит, соблюдая меры предосторожности.
Весьма 21:44
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Происшествия

Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Твой Иркутск 21:39
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