Коронавирус
RT на русскомВ Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18. Об этом сообщили в региональном правительстве. Среди заболевших есть шестилетний ребёнок.
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Политика
Нерабочие дни могут отменить через неделю в России
Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
Политика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Гаджеты
Партнер Xiaomi анонсировал выпуск энергоэффективных смарт-часов
Ранее компания Xiaomi анонсировала выпуск детских смарт-часов Xiaomi Mi Bunny 4. Этот гаджет будет оборудован двумя камерами и поддерживает 5G.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Здоровье
Врач назвала препараты, которых не должно быть в «карантинной аптечке»
Татьяна Романенко напомнила, что все эти средства можно использовать и без назначения врача, но при недомогании всегда лучше обращаться за профессиональной медицинской помощью, в том числе удаленно.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце «примерила» платье из фруктов
Агата Муцениеце на своей странице в Instagram запустила флешмоб под названием "Десерт на голое тело".
ЖКХ
За просрочку по оплате ЖКХ обещают не штрафовать
За долги по оплате ЖКХ обещают не отключать электричество, газ и воду, а также не будут начислять пени.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Кино
Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel
Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Общество
В Приморье приостановили трансграничные грузоперевозки с Китаем
Грузоперевозки через три пункта пропуска между Приморским краем и территорией КНР остановили во вторник из-за закрытия пунктов с китайской стороны, сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни.
Здоровье
Колымские депутаты предложили открыть торговые заведения, кафе и рестораны в ближайшее время
Андрей Зыков, фото duma.49gov.ru Депутаты облдумы Магаданской области предложили правительству региона рассмотреть вопрос об открытии торговых заведений и общепит, соблюдая меры предосторожности.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.