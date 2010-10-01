Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Алтайском крае разрешили работу парикмахерских

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
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Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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