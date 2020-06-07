Здоровье

ТАССТАССВ Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
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В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

ТАСС10:17

Алтайский край перешел на первый этап снятия ограничений

Алтайская правда09:02

Вот и все. В Алтайском крае власти вводят первый этап снятия коронавирусных ограничений

Алтапресс09:31

Алтайский край снимает часть карантинных ограничений

Московский Комсомолец09:16

Губернатор Алтайского края своим указом снял часть ковидных ограничений в регионе

Банкфакс09:53

Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

Катунь 2408:40
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Кино

Михаил Кокшенов умер от коронавируса

Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
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Общество

Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
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Экономика

10 лучших акций мая: энергетика, косметика и онлайн-покупки

Кроме энергетиков в российский топ-10 вошли акции золотодобывающей компании, представителя ретейла, а также бумаги нефтяной и стивидорной компании.
РБК вчера в 02:56
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Происшествия

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
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Общество

«Резонансные скандалы»: глава ЦИК объяснила санкции против Петербурга

Запрет на проведение в Петербурге электронного голосования по Конституции обусловлен опасностью технических сбоев и недоверием граждан к Горизбиркому в связи с резонансными скандалами на последних выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
DP.RU 09:22
5
Здоровье

Сразу 240 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
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Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
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Кино

Бэтмен может встретиться с Бэйном в сиквеле фильма Мэтта Ривза

В новом фильме Бэтмену, которого сыграет актер Роберт Паттинсон, предстоит встретиться с множеством врагов.
Народные новости 04 июня в 11:08
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Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
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Кино

Baobab покажет фильм в VR про Бабу-Ягу

Актуальные Новости 10:21
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Политика

В ЛНР заявили о подготовке Украиной провокаций

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Футбол

«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч

RT на русском 09:11
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

RuNews24.ru 09:23
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело 10:02
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

РИА Новости 08:08
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Здоровье

Вирусологи не поддержали призыв Онищенко снять карантин

Как сообщает URA.RU, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что нужно более решительно выходить из карантинных мер, и отметил, что снимать ограничения следует по всей стране.
Ридус 09:47
Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
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Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество

Самарцам не вернут деньги за отмененные концерты

Учреждениям культуры разрешили не возвращать зрителям средства за проданные билеты на мероприятия, которые отменили из-за эпидемии коронавируса в течение полугода после отмены карантина.
ГТРК Самара 06:47
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Происшествия

Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
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Субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. Образован 28 сентября 1937 года.
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Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
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