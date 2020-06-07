Здоровье
ТАССВ Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию
Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
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Кино
Михаил Кокшенов умер от коронавируса
Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Экономика
10 лучших акций мая: энергетика, косметика и онлайн-покупки
Кроме энергетиков в российский топ-10 вошли акции золотодобывающей компании, представителя ретейла, а также бумаги нефтяной и стивидорной компании.
РБК вчера в 02:56
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
Общество
«Резонансные скандалы»: глава ЦИК объяснила санкции против Петербурга
Запрет на проведение в Петербурге электронного голосования по Конституции обусловлен опасностью технических сбоев и недоверием граждан к Горизбиркому в связи с резонансными скандалами на последних выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
DP.RU 09:22
Здоровье
Сразу 240 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Кино
Бэтмен может встретиться с Бэйном в сиквеле фильма Мэтта Ривза
В новом фильме Бэтмену, которого сыграет актер Роберт Паттинсон, предстоит встретиться с множеством врагов.
Народные новости 04 июня в 11:08
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Кино
Baobab покажет фильм в VR про Бабу-Ягу
Актуальные Новости 10:21
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Политика
В ЛНР заявили о подготовке Украиной провокаций
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Происшествия
Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч
RT на русском 09:11
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело 10:02
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
РИА Новости 08:08
Здоровье
Вирусологи не поддержали призыв Онищенко снять карантин
Как сообщает URA.RU, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что нужно более решительно выходить из карантинных мер, и отметил, что снимать ограничения следует по всей стране.
Ридус 09:47
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество
Самарцам не вернут деньги за отмененные концерты
Учреждениям культуры разрешили не возвращать зрителям средства за проданные билеты на мероприятия, которые отменили из-за эпидемии коронавируса в течение полугода после отмены карантина.
ГТРК Самара 06:47
Происшествия
Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье
Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15