Коронавирус
РИА НовостиВ Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
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На Алтае более чем у 50 лиц, контактирующих с шахтерами, подозревают вирус
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 22:06
Заражение коронавирусом подозревают еще у полусотни работников рудника в Алтайском крае
Алтапрессвчера в 10:47
Ситуация накаляется: еще 50 работников алтайского рудника могли заболеть коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 12:18
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:17, Ашберн
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Здоровье
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае
За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ
RT на русском вчера в 14:59
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
Общество
Врач рассказал о правилах посещения магазинов при пандемии
Эксперт назвал десять основных правил при посещении учреждений торговли. Это составление плана покупок и посещение знакомых магазинов.
REGNUM 02:21
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Здоровье
Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста
Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019-го после ухода прежнего министра Андрея Субботина.
Амурская правда 02:53
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль вчера в 15:44
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых
Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
Полит.ру вчера в 08:13
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Общество
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Происшествия
Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
Правительство России подготовило законопроект, расширяющий права полицейских, передаёт Интерфакс со ссылкой на текст документа.
RT на русском 22 апреля в 04:26
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Здоровье
Леонид Рошаль вновь выступил в защиту главврача РКБ им. Куватова
Леонид Рошаль считает, что действия республиканского Следкома не продуманны, эти вопросы должны решать территориальные органы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также Минздрав Башкирии.
Business FM Уфа 02:01
Недвижимость
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
Общество
В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:02
Политика
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36