Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

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