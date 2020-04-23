Коронавирус
РИА НовостиВ Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
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Ситуация накаляется: еще 50 работников алтайского рудника могли заболеть коронавирусом
Московский Комсомолец12:18
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
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Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
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