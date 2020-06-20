Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

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