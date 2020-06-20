Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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+73 и три смерти. Оперштаб Алтайского края опубликовал свежие данные

ПолитСиб.Ру02:27

Более 50 человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Алтайском крае

Алтапресс00:54

Свыше 50 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

АМИТЕЛ01:00

Три смерти и 73 заболевших: сводка по коронавирусу на 20 июня

Московский Комсомолец02:28

73 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2400:42

+73 и три смерти: Оперштаб Алтайского края отчитался о новых случаях заражения коронавирусом

Банкфакс02:45

В Барнауле ещё один медик заразился коронавирусом

Вести Алтайвчера в 04:56
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Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 18 июня в 07:20
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru вчера в 09:48
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Футбол

ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте

ФК «Сочи» 19 июня в домашнем матче обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Основной состав «Ростова» сейчас на карантине, поэтому в Сочи поехали юноши и игроки из состава молодежки.
Кубань 24 03:30
Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
1
Политика

Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине

Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости 18 июня в 08:12
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Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
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Футбол

У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь

У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.
Sport24.ru 18 июня в 09:23
Общество

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

РИА Новости 02:32
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Экономика

В России может появиться налог для богатых

В правительстве РФ обсуждают увеличение ставки НДФЛ для жителей с высоким доходом Налог на доходы физических лиц намереваются увеличить до 15 процентов.
Прецедент-Новосибирск 18 июня в 01:14
5,5K
Авто

Lada Vesta лишилась одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
44
Общество

В России стартовала приемная кампания в вузы

До 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление В России стартует приемная кампания в вузы.
SM News вчера в 20:35
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Шоу-бизнес

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

РИА Новости 03:23
Политика

Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 02:33
152
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Политика

Болтон: Глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями

Министр считает, что санкции угрожают доллару, так как они вынуждают Россию, Китай и другие государства проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
RuNews24.ru 02:20
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Кино

Netflix задействует в новом проекте актрису из «Великолепного века»

Бурджу Бириджик, популярная турецкая актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix .
Радио Комсомольская правда 03:00
Кино

Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон

iReactor вчера в 06:23
5
Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч

По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.
Украина.ру 03:01
Футбол

Ротенберг объяснил отказ «Сочи» переносить матч с «Ростовом»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг объяснил отказ клуба переносить матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом», по итогам которого сочинцы выиграли со счётом 10:1.
Metaratings 02:00
Наука

Чувство справедливости у собак не зависит от свойств породы

В результате эксперимента выяснилось, что собаки различных пород одинаково негативно реагируют на несправедливость — статистические различия в отказе давать лапу при несправедливом вознаграждении были незначительны.
Популярная механика 03:13
Общество

Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
5
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,3K
Происшествия

В Уфе нашли тело одного из пропавших сыновей Мазовых

UfaTime.ru 02:30
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