Коронавирус
РИА НовостиВ Алтайском крае ввели режим самоизоляции
Жителям Алтайского края запретили покидать дома за исключением походов в магазины, для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция, соответствующий указ подписал во вторник глава региона Виктор Томенко.
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Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Спорт
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Общество
Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Общество
Главу «Альянса врачей» вызвали в Следственный комитет
Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет после того, как профсоюз объявил о сборе денег на средства защиты от коронавируса для врачей.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
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Политика
Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР
Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Общество
Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Здоровье
Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края
Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.