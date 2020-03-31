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Жителям Алтайского края запретили покидать дома за исключением походов в магазины, для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция, соответствующий указ подписал во вторник глава региона Виктор Томенко.
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Режим самоизоляции введен в Алтайском крае

Алтайская правда06:06

В Алтайском крае ввели режим полной самоизоляции. Что это означает

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Правительство готовится ввести режим самоизоляции в Алтайском крае (обновлено)

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Кому в Алтайском крае можно выходить из дома в режиме изоляции, а кому нет

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Всеобщий режим самоизоляции на Алтае 2020: людям запрещено выходить из дома

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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

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Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

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Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
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Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Российская газета вчера в 13:47
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В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
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В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
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Дождь 05:50
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В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 08:45
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

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Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
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В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

В Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
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В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
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В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
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В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Вечерний Челябинск 05:24
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
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Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 07:59
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