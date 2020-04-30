Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 784

Экономика Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей. 6

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 223

Общество Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду. 106

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 1

Космос Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований. 1

Шоу-бизнес Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева. 27

Происшествия В Перелюбском районе коронавирус выявлен у 11 членов курдской семьи Сегодня оперативный штаб Саратовской области объявил сразу об 11 случаях подтвержденного коронавируса в Перелюбском районе.

Гаджеты В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5 Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 686

Футбол ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень» Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал о возможности перевода европейских футбольных чемпионатов на систему «весна-осень».

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,4K