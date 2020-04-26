Коронавирус
ТАССВ Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
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Политика
Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
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Общество
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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BFM.ru 02:53
Общество
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Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Общество
Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию
Rostov gazeta вчера в 12:54
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Происшествия
В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19
На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации.
Российская газета 01:29
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Омский боец Шлеменко стал отцом в четвертый раз
У спортсмена родился второй сын и четвертый ребенок по счету. Дочерям Александра и Алены Шлеменко шесть и два года, а сыну четыре года.
Город55.ру 03:46
Финансы
Россияне ринулись забирать иностранную валюту из банков
Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 24 апреля в 09:33
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Экономика
Владимир Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома
Глава государства сделал такое заявление во время совещания по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:38
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 24 апреля в 15:21
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Общество
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
Общество
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
"Самолет с российскими моряками прибыл из Лас-Пальмаса в Калининградский аэропорт Храброво", - сказал представитель штаба.
ТАСС вчера в 16:15
Гаджеты
Раскрыт уровень спроса на новый iPhone SE 2020 в России
Ferra вчера в 07:04
Общество
Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала
Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.
News.ru 24 апреля в 13:59