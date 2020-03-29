В Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС. Сообщается, что инфицированный пациент - женщина, которая накануне прибыла из Доминиканской Республики.

В Алтайском крае выявили первый случай коронавируса

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