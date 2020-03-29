Коронавирус
МонаВистаВ Алтайском крае выявили первый случай коронавируса
В Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС. Сообщается, что инфицированный пациент - женщина, которая накануне прибыла из Доминиканской Республики.
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Общество
Власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех граждан
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель
На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Общество
Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оценку влиянию погоды на коронавирус.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Автор мирового рок-хита умер от коронавируса
Американский музыкант Алан Меррил, один из авторов знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет после того, как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Кому и насколько увеличат пенсии с 1 апреля
Стало известно, кого с 1 апреля ждёт прибавка к пенсии.С 1 апреля текущего года будут проиндексированы социальные пенсии.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Политика
«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента
62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Экономика
Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить.
Здоровье
В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14
В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Наука
Вирусологи проанализировали восемь штаммов коронавируса
Исследователи проанализировали восемь штаммов коронавируса.
Армия и оружие
Фронтовой инстаграм: как школьник из Талицы стал командиром танка
На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Скоморохов из поселка Троицкого что под Талицей, не спал.
Общество
Платежи по взятым кредитам МСП перенесут на полгода, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все платежи по уже взятым кредитам МСП будут перенесены на полгода.
Здоровье
Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.