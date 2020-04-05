Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
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В Алтайском крае выявили еще пять новых случаев коронавируса

Алтайская правда19:54

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

АМИТЕЛ12:15

Еще пять человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

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Стало известно количество заболевших коронавирусом на 5 апреля

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Пять новых случаев Сovid-19 подтверждены в Алтайском крае

Местное время (Рубцовск)12:17

Пять новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Катунь 2412:16

В Алтайском крае выявили еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией

Банкфакс13:27
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Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
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Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
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Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
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Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 17:01
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
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Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
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Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
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О состоянии пострадавших В пресс-службе министерства здравоохранения Якутии ТАСС уточнили, что из восьми пострадавших госпитализированы семь человек.
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Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
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Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
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Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Общество

Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу

Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».
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Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета 20:39
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Вирусолог рассказал, для кого Covid-19 представляет наибольшую угрозу

По словам доктора медицинских наук, вирусолога и главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, в группе риска заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 лидируют беременные женщины.
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Милевский: странно, что в Белоруссии продолжают играть в футбол

Странно, что в Белоруссии продолжают играть в футбол.
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"Еремеев пахнет сексом": как снимают "На самом деле" с новым ведущим "Возвращаться на белорусское ТВ он отказался" По словам коллег Шепелева, он, еще работая на "Первом канале", вел переговоры с представителями телеканалов "Пятница" и СТС.
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В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
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Дни24 09:53
Культура

6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
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Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии

По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
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Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
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Въехала в забор частного дома и повредила столб уличного освещения иномарка в Биробиджане

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Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

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Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
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Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней

Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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