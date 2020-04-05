Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

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