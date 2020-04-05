В Алтайском крае в минувшие выходные выявлено пять новых случая заражения коронавирусом. «Положительные результаты инфицированных подтвердили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»», – отметили в пресс-службе правительства.

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Армия и оружие ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии Как следует из сообщения, принятая в строй субмарина стала 18-й атомной подводной лодкой с ракетно-торпедным вооружением класса Virginia, SSN 971 Delaware и последней, построенной по проекту Block III, все новые субмарины данного класса будут поставляться в конфигурации Block IV.

Общество Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Энергетика Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.

Общество Стало известно, сколько коронавирус сохраняется на поверхностях Сколько COVID-19 остается на различных поверхностях решили выяснить эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный журнал The Lancet.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.

Политика МИД Ирана назвал первую транзакцию через INSTEX хорошим знаком Тегеран считает первую транзакцию через механизм для торговли INSTEX хорошим знаком, но ждет другие операции, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

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Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Экономика У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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