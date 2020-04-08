Коронавирус

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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек. Об этом региональный оперативный штаб сообщил вечером во вторник, 7 апреля.
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В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19

РИА Новостивчера в 21:52

Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть

Аргументы и Факты - Алтайвчера в 13:23

Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12

КП - Барнаулвчера в 01:27

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 24вчера в 13:08

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Алтайская правдавчера в 13:07

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

АМИТЕЛвчера в 13:04

Еще шесть человек в Алтайском крае заразились коронавирусом, в том числе ребенок

Толквчера в 13:09
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Общество

Госдума предлагает отменить ЕГЭ в 2020 году

Олег Смолин, будучи первым зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию и науки, обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Независимый публицист вчера в 05:42
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса

Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Вести Воронеж вчера в 08:06
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Космос

Изучение земных бактерий позволит лучше узнать Марс

Shraibikus News 06 апреля в 10:38
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv вчера в 04:28
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 06 апреля в 10:56
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Общество

Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM вчера в 19:02
Общество

Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США

Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.
RuNews24.ru вчера в 04:04
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 22:42
Общество

Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Российская газета вчера в 22:46
Наука

Разработан способ программирования клеток, продлевающих жизнь

Исследователям из Америки создали искусственные белки. Они функционируют как молекулярные логические элементы.
Goroday.ru 06 апреля в 00:49
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС вчера в 15:20
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние

Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Здоровье

Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции

Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:51
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Футбол

Вратарь «Рубина» о снижении зарплаты: нас поставили перед фактом

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин заявил, что руководство казанского клуба поставило футболистов перед фактом в вопросе снижения зарплаты на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском вчера в 10:07
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Экономика

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
РБК вчера в 10:04
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