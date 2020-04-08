Коронавирус
ИзвестияВ Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек. Об этом региональный оперативный штаб сообщил вечером во вторник, 7 апреля.
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 13:23
Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12
КП - Барнаулвчера в 01:27
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Общество
Госдума предлагает отменить ЕГЭ в 2020 году
Олег Смолин, будучи первым зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию и науки, обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса
Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Космос
Изучение земных бактерий позволит лучше узнать Марс
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Общество
Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США
Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Наука
Разработан способ программирования клеток, продлевающих жизнь
Исследователям из Америки создали искусственные белки. Они функционируют как молекулярные логические элементы.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние
Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Здоровье
Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции
Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Футбол
Вратарь «Рубина» о снижении зарплаты: нас поставили перед фактом
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин заявил, что руководство казанского клуба поставило футболистов перед фактом в вопросе снижения зарплаты на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Экономика
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.