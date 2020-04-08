Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек. Об этом региональный оперативный штаб сообщил вечером во вторник, 7 апреля.
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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2413:08

Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть

Аргументы и Факты - Алтай13:23

Еще шесть человек в Алтайском крае заразились коронавирусом, в том числе ребенок

Толк13:09

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19

РИА Новости21:52

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Алтайская правда13:07

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

АМИТЕЛ13:04

Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12

КП - Барнаул01:27
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Общество

Опубликовано измененное расписание ЕГЭ

На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.
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Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Происшествия

В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию

Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Общество

Губернатор Алтайского края записал новое обращение к жителям региона

После опубликования документа губернатор записал это обращение к жителям края. Предлагаем посмотреть его полностью.
Вести Алтай 04:20
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
Здоровье

Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм

Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
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Гаджеты

Партнер Xiaomi анонсировал выпуск энергоэффективных смарт-часов

Ранее компания Xiaomi анонсировала выпуск детских смарт-часов Xiaomi Mi Bunny 4. Этот гаджет будет оборудован двумя камерами и поддерживает 5G.
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Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Американский режиссер Кэти Янь, снявшая экранизацию комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», объяснила коммерческий провал фильма тем, что его сняла женщина.
МИР 24 21:43
Армия и оружие

Украина не может противостоять растущей мощи флота России

Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
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Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом

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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

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Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
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Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны

EADaily напоминает, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.
Евразия Daily 22:29
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Список сайтов с бесплатным доступом утвержден в России

Минкомсвязь РФ включила в список социально значимых российских интернет-ресурсов крупнейшие соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, СМИ и новостные агрегаторы.
iReactor вчера в 18:09
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Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России

В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Газета.Ru 08:19
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Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
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Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
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Москва перестаёт быть примером для самоизоляции в регионах

Москва и Московская область, показавшие пример создания системы ограничительных мер против распространения COVID-19, в итоге не стали восприниматься многими как безусловный образец для подражания.
News.ru 17:00
Здоровье

Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Российская газета 01:26
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