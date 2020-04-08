Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек. Об этом региональный оперативный штаб сообщил вечером во вторник, 7 апреля.

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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