Восемь человек, заболевших короновирусом в течении последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок. Об этом 11 апреля сообщает в субботу оперативный штаб региона.

В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом

Общество За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19 За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. 25

Общество Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019. 811

Путешествия Греция назвала дату начала туристического сезона Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.

Общество «Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице. 55

Политика Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля. 24

Общество В Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса Еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в больницах города, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 78

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram. 689

Экономика Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка. 92

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. 1,3K

Политика В США предложили «наказать» Китай за коронавирус Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19. 33

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 173

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,9K

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 237