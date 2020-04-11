Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течении последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок. Об этом 11 апреля сообщает в субботу оперативный штаб региона.
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Еще 8 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае
Алтайская правдавчера в 23:26
В Алтайском крае выявили еще три случая заболевания COVID-19
Коммерсантъ Новосибирск09 апреля в 06:00
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За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
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В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
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Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
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Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
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Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
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«Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
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Газета.Ru вчера в 05:44
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 15:12
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Общество
В Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса
Еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в больницах города, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 03:51
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
В Свердловской области сегодня, 11 апреля, зафиксировано ещё 13 случаев заболевания коронавирусом.
Уральский меридиан 04:32
Общество
В Крыму запретят посещение кладбищ из-за коронавируса
Вести.Севастополь 03:44
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Врачи рассказали, какой кашель указывает на развитие рака легких
Кашель является наиболее распространенным симптомом рака легких, но он также может указывать на бронхит, ХОБЛ, туберкулез, воспаление легких.
Shraibikus News 05:13
Общество
В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
Байкал-Daily 08 апреля в 05:37
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Экономика
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Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Политика
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:55
Общество
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Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Общество
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
РИА Новости 01:56
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Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество
Доктор Мясников: статистика коронавируса говорит о «русском чуде»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о существовании «русского чуда» в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией
Газета.Ru вчера в 07:20
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42