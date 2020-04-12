Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом

Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб региона.
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Медики Барнаула выписали еще одного счастливчика, вылечившегося от коронавируса

Алтапресс04:05

В каких городах Алтайского края есть коронавирус?

Алтайская правда04:09

Стоп коронавирус: информационная сводка оперативного штаба в Алтайском крае на 12 апреля

Катунь 2402:18

COVID-19 проник в глубинку Алтайского края

Коммерсантъ Новосибирск02:31

Почти 10 тысяч тестов на коронавирус провели в Алтайском крае

АМИТЕЛ03:18

Третий пациент из Алтайского края излечился от коронавируса и вышел из больницы

Банкфакс01:38

Власти уточнили, в каких населенных пунктах края выявили зараженных

Толк02:42
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Транспорт

В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей

После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК вчера в 18:51
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Политика

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
1,5K
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Шоу-бизнес

Сколько родные платят за лечение лежащей в коме Надежды Бабкиной

За само нахождение Бабкиной в палате повышенной комфортности родные платят в сутки по 25 тысяч рублей, сверх того приходится оплачивать лечение и процедуры.
Территория новостей вчера в 04:15
152
Здоровье

Фельдшер скорой помощи мог заразиться коронавирусом в Новосибирске

В Новосибирске фельдшер бригады «Скорой помощи» мог заразиться коронавирусом, об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из врачей ведомства.
АиФ Новосибирск 03:17
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Происшествия

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
2,3K
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Общество

В Хабаровске сел самолет «Авроры», доставивший россиян из Южной Кореи

РИА Новости 06:18
10
Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
158
Религия

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32
10
Общество

Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Общество

Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
1
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,2K
Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
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Авто

Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие

Всего было внесено более 800 модификаций. «АвтоВАЗ» ранее опубликовал ряд наименований новых моделей автомобильного бренда LADA.
RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
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Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
RT на русском вчера в 05:54
1
Общество

Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru вчера в 09:57
160
Общество

Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с коронавирусом

Правительство Китая приняло решение направить в Россию группу экспертов по борьбе с пандемией коронавируса.
ФАН 10 апреля в 23:14
1,1K
Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
1
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
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Технологии

Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики

«Имею скафандр — готов путешествовать» — блестящая приключенческая фантастика, полная экшена, ярких персонажей, удивительных событий и стремления к исследованию космических далей.
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Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

На следующей неделе москвичей ожидает резкое похолодание.
Вечерняя Москва 05:53
Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
10
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 04:38
2
Экономика

Сроки сдачи налоговой отчетности продлены для томских предприятий

Срок предоставления деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал продлевается до 15 мая в Томской области, 10 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна вчера в 03:53
1
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Общество

В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина

Московский Комсомолец 05:38
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