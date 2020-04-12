Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб региона.
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Транспорт
В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей
После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК вчера в 18:51
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Политика
Песков рассказал об интенсивности графика Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Сколько родные платят за лечение лежащей в коме Надежды Бабкиной
За само нахождение Бабкиной в палате повышенной комфортности родные платят в сутки по 25 тысяч рублей, сверх того приходится оплачивать лечение и процедуры.
Территория новостей вчера в 04:15
Здоровье
Фельдшер скорой помощи мог заразиться коронавирусом в Новосибирске
В Новосибирске фельдшер бригады «Скорой помощи» мог заразиться коронавирусом, об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из врачей ведомства.
АиФ Новосибирск 03:17
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Религия
Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии
Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Общество
Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Религия
Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
Авто
Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие
Всего было внесено более 800 модификаций. «АвтоВАЗ» ранее опубликовал ряд наименований новых моделей автомобильного бренда LADA.
RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
RT на русском вчера в 05:54
Общество
Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина
Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru вчера в 09:57
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с коронавирусом
Правительство Китая приняло решение направить в Россию группу экспертов по борьбе с пандемией коронавируса.
ФАН 10 апреля в 23:14
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
Технологии
Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики
«Имею скафандр — готов путешествовать» — блестящая приключенческая фантастика, полная экшена, ярких персонажей, удивительных событий и стремления к исследованию космических далей.
Популярная механика 05:16
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
На следующей неделе москвичей ожидает резкое похолодание.
Вечерняя Москва 05:53
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 04:38
Экономика
Сроки сдачи налоговой отчетности продлены для томских предприятий
Срок предоставления деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал продлевается до 15 мая в Томской области, 10 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна вчера в 03:53
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Общество
В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина
Московский Комсомолец 05:38