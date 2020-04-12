Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб региона.

В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом

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