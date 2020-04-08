Коронавирус

СибдепоСибдепоВ Алтайском крае выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекцией и официально в крае стало 18 заражённых коронавирусом, сообщила пресс-служба краевой администрации.
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть

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В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19

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Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

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Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
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Напомним, первый случай коронавируса подтвердился в Томске 18 марта, 27 числа, выздоровевшую пациентку выписали.
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Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
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Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
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Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в 5G-версии

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Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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Рейсы компании «Уральские авиалинии» из Индии отменены согласно решению Росавиации, сообщила 8 апреля пресс-служба авиакомпании.
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Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима

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На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
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Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет

Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
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Алла Пугачева впервые показала спальню своей дочки Лизы

На днях Алла Пугачева впервые показала поклонникам шикарную комнату, в которой живет ее младшая дочь Лиза.
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Украинские боевики за сутки девять раз обстреляли ДНР

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Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
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