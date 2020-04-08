В Алтайском крае за минувшие сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекцией и официально в крае стало 18 заражённых коронавирусом, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Экономика Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).

Общество Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Общество Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.