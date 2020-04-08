Коронавирус
СибдепоВ Алтайском крае выявлено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекцией и официально в крае стало 18 заражённых коронавирусом, сообщила пресс-служба краевой администрации.
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 13:23
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Общество
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Шоу-бизнес
Жена Александра Гордона устала от совместного времяпровождения с детьми на карантине
Молодая супруга известного ведущего и журналиста Александра Гордона – Нозанин Абдулвасиева откровенно призналась, что устала от режима самоизоляции, на котором она находится вместе с детьми.
Общество
Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России
В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Гаджеты
Apple может отказаться от выпуска наушников серии Beats
В 2014 году Apple приобрела Beats Electronics, производителя популярных одноимённых наушников, акустических систем и аудиопрограмм.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ
Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Здоровье
Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердили в Томске
Напомним, первый случай коронавируса подтвердился в Томске 18 марта, 27 числа, выздоровевшую пациентку выписали.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Наука
Данные от волонтеров помогли алгоритмам пересчитать пингвинов
Первый, Pengbot, основан на алгоритме компьютерного зрения, а второй — на кластеризации по данным, размеченным волонтерами.
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в 5G-версии
Инновационный смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip, оснащённый гибким дисплеем, в текущей версии поддерживает работу только в сотовых сетях 4G/LTE.
Общество
Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии
Рейсы компании «Уральские авиалинии» из Индии отменены согласно решению Росавиации, сообщила 8 апреля пресс-служба авиакомпании.
Общество
Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима
Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.
Общество
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
Экономика
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые показала спальню своей дочки Лизы
На днях Алла Пугачева впервые показала поклонникам шикарную комнату, в которой живет ее младшая дочь Лиза.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анны Банщиковой пошла по ее стопам
Накануне премьеры исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала 7Дням.ru, что ждет ее героиню Александру Кушнир в новом сезоне.
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки девять раз обстреляли ДНР
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.