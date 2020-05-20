Коронавирус

Аргументы и Факты - АлтайАргументы и Факты - Алтай57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111. Такие данные приводит региональный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией на 21 мая.
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