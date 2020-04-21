Основной прирост произошел в Змеиногорске, где еще у 37 работников рудника выявили COVID-19. Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

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