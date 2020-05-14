Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

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