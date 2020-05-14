Коронавирус
РИА НовостиВ Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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43 теста на коронавирус у жителей Алтайского края показали положительный результат
Банкфаксвчера в 01:52
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Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26
Экономика
Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов.
Известия вчера в 17:02
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv вчера в 05:24
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области
Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Футбол
«Барселона» не станет возвращать Неймара
Каталонская «Барселона» не собирается возвращать бразильского форварда Неймара из «ПСЖ».
Евро-футбол.ру 01:04
Общество
Власти Барнаула ответили на высказывание Ксении Собчак
Алтайская правда вчера в 23:02
Общество
Из курской БСМП уволился главврач
Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию.
Секунда вчера в 13:58
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна 12 мая в 16:33
Общество
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
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Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
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Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество
Ещё у 135 человек в Свердловской области подтвердили коронавирус
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 135 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:39
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53