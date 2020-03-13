Коронавирус
ТАССВ Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае. Заболевшая летала в Доминиканскую республику, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона.
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Недвижимость
Эксперты озвучили нюансы покупки жилья во время кризиса
Эксперты рассказали о нюансах, которые следует учитывать тем, кто намеревается приобрести жилье во время кризиса.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В России завершили испытания нового комплекса «Орион» для связи с МКС
Холдинг "Росэлектроника" завершил испытания и готов к поставкам новейшего комплекса "Орион-Ц" для связи Центра управления полетами (ЦУП) с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями.
Общество
Медучреждения на Сахалине перевели на особый режим работы
Медицинские организации Сахалина из-за ситуации с коронавирусом переведены на особый режим работы, лаборатории занимаются диагностикой круглосуточно, сообщил глава Минздрава области Владимир Ющук.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Шоу-бизнес
Елена Беркова сообщила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Общество
Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам
В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Общество
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками
Коронавирус пришел в Алтайский край.
Общество
Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На 67-м году жизни скончался бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Происшествия
В Астраханской области выявили еще три случая заражения коронавирусом
Всего на территории Астраханской области выявлено восемь условно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает областной Минздрав.
Культура
«Пионер» поддержит дебютантов. Шанс для воплощения мечты от лучшего кинотеатра ЗАО
«Пионер» уже поддерживал начинающих - выпустил в российский прокат «Тесноту» и «Дылду» Кантемира Балагова и «Мальчика русского» Александра Золотухина — работы учеников мэтра отечественного кино Александра Сокурова.
Происшествия
Житель Якутска убил четырех человек, в том числе двух детей
В одном из жилых домов Якутска в воскресенье были найдены четыре тела с признаками насильственной смерти, в том числе двух детей.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге
В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, мокрый снег, метель, гололедицу и резкое похолодание.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Футбол
УЕФА планирует завершить сезон в августе
УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Культура
Нуца Бузаладзе удивила судей в финале шоу «Ну-ка, все вместе!» и набрала 100 баллов. Финальная песня изменила расклад, девушка не смогла сдержать эмоций и расплакалась
Общество