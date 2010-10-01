Коронавирус
ТАССВ Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае. Заболевшая летала в Доминиканскую республику, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона.
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Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации
Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
Происшествия
В Екатеринбурге три пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Состояние трех пациентов в Свердловской области с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав региона.
Происшествия
Тонну золота вывезли из России в Британию после обращения Путина
Тонна золота, предположительно принадлежавшего физическому лицу, была вывезена из России в Великобританию на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил инициативу обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Экономика
Греф рассказал о возможностях клиентов Сбербанка в условиях карантина
Все сервисы, которые были либо специально созданы под новые условия, либо доработаны, бесперебойно работают для клиентов.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Технологии
Платформа Huawei MindSpore для вычислений в области ИИ стала открытой
Китайский технологический гигант Huawei впервые представил платформу MindSpore для вычислений в области ИИ в августе 2019 года вместе со своим специализированным процессором Ascend 910.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе
Шоу-бизнес
Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк»
Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
Общество
Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России
Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Авто
В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Наука
В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19
Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Якутии возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми
В Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух детей, сообщает следственное управление СК РФ республики.