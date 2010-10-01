Коронавирус

ТАССТАССВ Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае. Заболевшая летала в Доминиканскую республику, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона.
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Первый случай коронавируса зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2412:16

Появился первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае

КП - Барнаул12:35

В Алтайском крае подтвержден первый случай коронавируса

Толк12:32

Первый случай коронавируса выявили в Алтайском крае

АМИТЕЛ12:16

Это не фейк. В Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Алтапресс13:05

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Алтайском крае

Алтайская правда12:58

На Алтае подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Аргументы и Факты - Алтай12:44
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Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Известия вчера в 20:28
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
РИА Новости 17:51
Происшествия

В Екатеринбурге три пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Состояние трех пациентов в Свердловской области с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Тонну золота вывезли из России в Британию после обращения Путина

Тонна золота, предположительно принадлежавшего физическому лицу, была вывезена из России в Великобританию на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил инициативу обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды.
Наша версия 27 марта в 13:19
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM вчера в 10:49
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
BFM.ru 19:46
Происшествия

В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

РИА Новости 07:47
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Экономика

Греф рассказал о возможностях клиентов Сбербанка в условиях карантина

Все сервисы, которые были либо специально созданы под новые условия, либо доработаны, бесперебойно работают для клиентов.
REGNUM 26 марта в 23:03
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Технологии

Платформа Huawei MindSpore для вычислений в области ИИ стала открытой

Китайский технологический гигант Huawei впервые представил платформу MindSpore для вычислений в области ИИ в августе 2019 года вместе со своим специализированным процессором Ascend 910.
3DNews 05:50
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM 12:10
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru 18:39
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Tkgorod.ru вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

РИА Новости вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк»

Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
Wday.ru 08:30
Общество

Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России

Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
iReactor 19:22
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком

Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 07:16
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 02:19
Наука

В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:38
Происшествия

В Якутии возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми

В Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух детей, сообщает следственное управление СК РФ республики.
Российская газета 08:08
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