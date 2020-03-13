Коронавирус

ТАССТАССВ Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае. Заболевшая летала в Доминиканскую республику, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона.
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Первый случай коронавируса выявили в Алтайском крае

АМИТЕЛвчера в 12:16

Первый случай коронавируса зарегистрировали в Алтайском крае

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Появился первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае

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Диагноз подтвержден: как обстоит ситуация с COVID-19 в Алтайском крае

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Первый случай коронавируса на Алтае. Зараженная отдыхала в Доминикане

Аргументы и Факты - Алтай00:06

Это не фейк. В Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Алтапрессвчера в 13:05

В Алтайском крае подтвержден первый случай коронавируса

Толквчера в 12:32
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Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:21
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Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru вчера в 18:39
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Под Псковом скончался пациент с коронавирусом

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Московский Комсомолец вчера в 10:43
Футбол

Экс-игрок «Локомотива» заявил о необходимости аннулировать результаты РПЛ

Экс-игрок "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников заявил о необходимости аннулировать результаты нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Вирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в различных формах.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Здоровье

В сахалинской облбольнице открыли новое пульмонологическое отделение

В рамках нацпроекта "Здравоохранение", который инициировал президент Владимир Путин, в областной клинической больнице открыли новое пульмонологическое отделение.
Сахалин.Инфо вчера в 23:43
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru вчера в 05:35
Общество

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
Полуостров Камчатка вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Божена Рынска родила дочь от умершего Игоря Малашенко

Ребенка выносила и родила суррогатная мать, к которой Рынска обратилась уже после смерти супруга Игоря Малашенко.
АБН вчера в 23:34
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Культура

Актёр из Assassin’s Creed Origins основал собственную игровую студию

Абубакар Салим, озвучивший главного героя Assassin's Creed Origins, основал студию Silver Rain Games.
CyberSport.ru 00:13
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Китай в целом остановил пандемию коронавируса

КНР в целом практически остановил пандемию коронавируса.
Российская газета вчера в 08:44
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Технологии

Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Игромания.ру вчера в 14:56
Политика

Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.
РБК вчера в 16:02
Кино

Первые фото Карнажа из «Венома 2» появились в Сети

Народные новости вчера в 02:52
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Происшествия

В Красноярском крае коронавирус подозревают ещё у девяти человек

Красноярск, 30 марта 2020, 06:03 — REGNUM На утро 30 марта в Красноярском крае зарегистрировано 12 подтверждённых случаев коронавируса.
REGNUM вчера в 23:03
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Гаджеты

Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru 28 марта в 04:44
Экономика

Минпромторг оценил уровень сокращений в потребительском секторе в 20%

На фоне падения выручки из-за ситуации с коронавирусом в компаниях российского потребительского сектора началось сокращение персонала — сейчас оно составляет, согласно оценке Минпромторга, от 20%.
НТВ вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
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