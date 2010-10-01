Коронавирус

ТАССТАССВ Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае. Заболевшая летала в Доминиканскую республику, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона.
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