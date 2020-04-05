В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с заболеванием в Telegram. «Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

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