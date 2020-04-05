Коронавирус

РБКРБКВ Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с заболеванием в Telegram. «Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
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Стало известно количество заболевших коронавирусом на 5 апреля

Аргументы и Факты - Алтай12:39

В Алтайском крае выявили еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией

Банкфакс13:27

Еще пять человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Толк12:46

В Алтайском крае выявили еще пять новых случаев коронавируса

Алтайская правда19:54

Пять новых случаев Сovid-19 подтверждены в Алтайском крае

Местное время (Рубцовск)12:17

Пять новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Катунь 2412:16

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

АМИТЕЛ12:15
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Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Происшествия

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:42
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь 08:44
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru 17:36
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Финансы

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM 22:29
Происшествия

В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19

Новосибирск, 5 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 08:56
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Общество

КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье

Китай остановил перевозку грузов через три пункта пропуска, расположенных на границе с Россией в Приморском крае: Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань.
Российская газета 22:11
Футбол

Бышовец поделился мнением о работе Тедеско в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско в столичном "Спартаке".
Газета.Ru 21:22
Футбол

Шалимов оценил ситуацию с пандемией коронавируса

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов высказался о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в мире.
Газета.Ru 21:13
Футбол

Криштиану Роналду первым из футболистов заработает миллиард долларов

Российская газета 05:33
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Общество

Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
RT на русском 21:29
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Энергетика

Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?

Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Вести.Ru 21:43
Здоровье

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
РЕН ТВ 22:49
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 03 апреля в 07:49
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
REGNUM 05:43
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс 14:01
Общество

Boeing продлила приостановку работы предприятий в штате Вашингтон

Американская компания Boeing на неопределенный срок продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, следует из заявления.
РИА Новости 19:19
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
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