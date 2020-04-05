Коронавирус
РБКВ Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с заболеванием в Telegram. «Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
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Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Происшествия
В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
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Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Происшествия
В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19
Новосибирск, 5 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье
Китай остановил перевозку грузов через три пункта пропуска, расположенных на границе с Россией в Приморском крае: Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань.
Футбол
Бышовец поделился мнением о работе Тедеско в «Спартаке»
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско в столичном "Спартаке".
Футбол
Шалимов оценил ситуацию с пандемией коронавируса
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов высказался о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в мире.
Футбол
Криштиану Роналду первым из футболистов заработает миллиард долларов
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Происшествия
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Энергетика
Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?
Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Здоровье
Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса
Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Общество
Boeing продлила приостановку работы предприятий в штате Вашингтон
Американская компания Boeing на неопределенный срок продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, следует из заявления.
Здоровье