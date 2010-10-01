Коронавирус
АМИТЕЛКоронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика
За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек.
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В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
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Восемь жителей Алтайского края пополнили список заболевших коронавирусной инфекцией
Банкфаксвчера в 03:42
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 апреля 2020: 8 новых случаев заболевания COVID-19
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Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
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Газета.Ru вчера в 11:22
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Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
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Car.ru 22 апреля в 04:58
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RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
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В Татарстане выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в республике Татарстан выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:34
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
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Еще 118 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области
На 25 апреля, в Нижегородской области еще 2996 человек находятся под меднаблюдением.
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В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
В Башкирии ввели заявление о прерывании режима самоизоляции
Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили, что вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ - заявление о прерывании режима самоизоляции.
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«Зулейху» отправляют в прокуратуру
О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
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«Аэрофлот» заявил о сокращении перевозок до 3-5 тыс. пассажиров в день
Авиакомпания «Аэрофлот» за время кризиса сократила перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки.
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Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье
В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
DP.RU 04:45
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Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
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Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
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Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля
Некоторые вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля.
Газета.Ru 08:13
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Кравчук назвал виновного в бедах Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
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«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 23 апреля в 15:42