Общество

РБКРБКВ Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Срочное обращение ГИБДД: в Алтайском крае закрывают дороги

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Что происходит на дорогах Алтайского края в жуткую метель и когда это закончится

Алтапресс00:48

В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели

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Неутихающая метель стала причиной массового перекрытия трасс на Алтае

Аргументы и Факты - Алтай01:17

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Движение почти по десяти трассам закрыли на Алтае из-за непогоды

Интерфакс - Россия00:38

Непогода в Алтайском крае: движение на ряде дорог ограничено

Dorinfo.ru01:34
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
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Брянец застрелил жену и покончил с собой

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Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия вчера в 09:12
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Ирландец снял на видео нападение тигра на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал публикацию ирландец.
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Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
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Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия вчера в 18:15
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Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 вчера в 07:33
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В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК вчера в 16:47
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Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
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Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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Экономика

Банк «Открытие» с 2020 года начнет прорабатывать план подготовки к IPO

Банк "Открытие" совместно с ЦБ РФ, который является основным акционером кредитной организации, в январе 2020 года начнет разрабатывать детальный план подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

При пожаре в общежитиях в Иркутской области погибли граждане Китая

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Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
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Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
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Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

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В 15 регионах России цены на вторичку снизились с начала года

В целом по стране цены на старые квартиры с начала 2019-го выросли на 5,3 процента - до 67 103 рублей за "квадрат" по результатам ноября.
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Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Политика

Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польская элита избрала порочный подход к формированию взаимоотношений с Россией, предполагающий зависимость от интерпретации исторических событий, сообщает 24 декабря телеканал «Россия-24».
REGNUM вчера в 16:44
Общество

Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия вчера в 13:15
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Джеки Чан едва не утонул на съёмках в море.
Радио Маяк вчера в 05:43
Армия и оружие

Платформа «Бумеранг» получит новый боевой модуль

Разрабатываемый модуль в будущем может быть оснащен автоматической пушкой большого калибра, не исключается, что это будет 57-мм орудие.
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Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
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