В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу, протестуя против нехватки воды и ее ужасного качества. Они обвиняют в жилищно-коммунальных проблемах бывших застройщиков, среди которых нынешнее руководство барнаульского ООО «Водснаб».

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 1K

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 292

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 448

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 359

Общество В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны. 479

Политика В Турции представили план с признанием Крыма российским Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским. 592

Общество За букет для прокурора приморскую судью понизили в классе Судью Советского районного суда Рону Сопчук наказали понижением в квалификационном классе за попытку вручить букет прокурор.

Общество В Краснодарском крае откроются зоопарки и дельфинарии Краснодар, 25 июня 2020, 12:42 — REGNUM Зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе смогут работать в Краснодарском крае с 27 июня, решение принято 25 июня на заседании оперативного оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 779

Фигурное катание Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы. 2

Происшествия В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере. 2

Происшествия Скончалась заболевшая коронавирусом завотделением саратовской больницы Саратовские пляжи только заявились на открытие, пока ни один из них не получил разрешение.

Общество Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству. 75