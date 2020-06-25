Общество
АвторадиоВ Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу
В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу, протестуя против нехватки воды и ее ужасного качества. Они обвиняют в жилищно-коммунальных проблемах бывших застройщиков, среди которых нынешнее руководство барнаульского ООО «Водснаб».
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Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу и требуют воды в их поселок
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.
Известия 05:10
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна 23 июня в 16:45
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
Общество
За букет для прокурора приморскую судью понизили в классе
Судью Советского районного суда Рону Сопчук наказали понижением в квалификационном классе за попытку вручить букет прокурор.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
Общество
В Краснодарском крае откроются зоопарки и дельфинарии
Краснодар, 25 июня 2020, 12:42 — REGNUM Зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе смогут работать в Краснодарском крае с 27 июня, решение принято 25 июня на заседании оперативного оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:42
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём
Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы.
Pravda.Ru 03:55
Происшествия
В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека
Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.
Российская газета 05:42
Политика
США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
Американские дипломаты в ООН призвали членов Совбеза продлить эмбарго на поставки оружия Ирану.
Вести.Ru 00:15
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Скончалась заболевшая коронавирусом завотделением саратовской больницы
Саратовские пляжи только заявились на открытие, пока ни один из них не получил разрешение.
Взгляд-инфо 05:36
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Армия и оружие
Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:34
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Футбол
«Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»
"Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
РИА Новости 04:24