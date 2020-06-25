Общество

АвторадиоАвторадиоВ Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу

В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу, протестуя против нехватки воды и ее ужасного качества. Они обвиняют в жилищно-коммунальных проблемах бывших застройщиков, среди которых нынешнее руководство барнаульского ООО «Водснаб».
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Алтайская прокуратура займется проблемой жителей поселка Сибирская долина

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Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу

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Трассу под Барнаулом перекрыли пикетчики в знак протеста

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Прокуратура отреагировала на протест жителей поселка Сибирская долина

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Московский Комсомолецвчера в 23:11

Жители барнаульского поселка заблокировали оживленную трассу из-за регулярных перебоев водоснабжения (обновлено)

Банкфаксвчера в 23:12
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

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СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям

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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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«Завидовать нечему»: сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

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Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

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Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
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Происшествия

На солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело

Газета.Ru 05:52
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна 23 июня в 16:45
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Политика

В Турции представили план с признанием Крыма российским

Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
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Общество

За букет для прокурора приморскую судью понизили в классе

Судью Советского районного суда Рону Сопчук наказали понижением в квалификационном классе за попытку вручить букет прокурор.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
Общество

В Краснодарском крае откроются зоопарки и дельфинарии

Краснодар, 25 июня 2020, 12:42 — REGNUM Зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе смогут работать в Краснодарском крае с 27 июня, решение принято 25 июня на заседании оперативного оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
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Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы.
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Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

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Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.
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США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Американские дипломаты в ООН призвали членов Совбеза продлить эмбарго на поставки оружия Ирану.
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Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

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Скончалась заболевшая коронавирусом завотделением саратовской больницы

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В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

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Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля

Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
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Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве

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Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
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В России началось голосование по поправкам в Конституцию

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«Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»

"Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
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