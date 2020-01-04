Общество
ТАССВ Амстердаме начали собирать новый туристический налог
Муниципалитет Амстердама начал собирать новый налог на туристов в размере €3 с человека за день проживания в отеле с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте города. Сбор дополняет уже существующий налог в размере 7% от стоимости проживания в номере.
Читать в источнике
Оценить41352
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Армия и оружие
Генсек НАТО и министр обороны США обсудили ситуацию в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили ситуацию в Ираке 4 января.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Общество
А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Общество
WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона
Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Загитовой и Навкой
Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Футбол
«Валенсия» обыграла «Эйбар», Черышев вышел на замену
Хоккей
Казахстан обыграл Германию во 2-й игре за место в высшем дивизионе МЧМ
Сборная Казахстана обыграла команду Германии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Хоккей
Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею
В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа
Стоит отметить, что ранее Екатерина Колисниченко отмечала, что ее новый муж не намерен быть известным и не хочет выставлять свою жизнь на показ.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов
Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
Общество
Северяне смогут наблюдать первый в 2020 году звездопад
Сегодня ночью жители Мурманской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад 2020 года.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Автоспорт
Врач прокомментировал состояние Шумахера
Аччарри прокомментировал слова жены гонщика Коррины Шумахер, которая заявила, что «большие вещи начинаются с маленьких шагов».
Общество
В ГИБДД намерены увеличить число вопросов в экзамене на права
В беседе с изданием РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил о том, что число вопросов теоретического экзамена для получения водительских прав может значительно возрасти.
Энергетика
С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз
В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.