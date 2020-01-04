Общество

ТАССТАССВ Амстердаме начали собирать новый туристический налог

Муниципалитет Амстердама начал собирать новый налог на туристов в размере €3 с человека за день проживания в отеле с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте города. Сбор дополняет уже существующий налог в размере 7% от стоимости проживания в номере.
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Власти Амстердама ввели дополнительный сбор для туристов

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В Амстердаме появился новый налог для туристов

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Амстердам ввел новый налог для туристов

Lenta.ru01:54

Амстердам ввел новый налог для туристов с 1 января

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Туристы начали платить дополнительные €3 за проживание в Амстердаме

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Амстердам ввел новый налог для путешественников

Газета.Ruвчера в 23:42

Амстердам ввел новый налог для туристов

РИА Новостивчера в 23:14
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Армия и оружие

Генсек НАТО и министр обороны США обсудили ситуацию в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили ситуацию в Ираке 4 января.
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Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
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Общество

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Ведомости 06:56
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WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона

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РБК 03:49
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
Коммерсантъ вчера в 13:59
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Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Загитовой и Навкой

Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком.
Sport24.ru 02 января в 17:42
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Lenta.ru 07:17
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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
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Политика

Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»

Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие

Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
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«Валенсия» обыграла «Эйбар», Черышев вышел на замену

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Хоккей

Казахстан обыграл Германию во 2-й игре за место в высшем дивизионе МЧМ

Сборная Казахстана обыграла команду Германии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 07:42
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится.
РИА Новости 08:27
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
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Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета вчера в 09:22
Хоккей

Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею

В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею.
Российская газета вчера в 15:29
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Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа

Стоит отметить, что ранее Екатерина Колисниченко отмечала, что ее новый муж не намерен быть известным и не хочет выставлять свою жизнь на показ.
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Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Lenta.ru 08:49
Общество

Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
РБК вчера в 23:08
Общество

Северяне смогут наблюдать первый в 2020 году звездопад

Сегодня ночью жители Мурманской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад 2020 года.
Невские Новости вчера в 12:42
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Политика

Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
ИА Новороссия 08:07
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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Врач рекомендовал бегать по паркам зимой для профилактики депрессии

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Автоспорт

Врач прокомментировал состояние Шумахера

Аччарри прокомментировал слова жены гонщика Коррины Шумахер, которая заявила, что «большие вещи начинаются с маленьких шагов».
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Общество

В ГИБДД намерены увеличить число вопросов в экзамене на права

В беседе с изданием РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил о том, что число вопросов теоретического экзамена для получения водительских прав может значительно возрасти.
Тарантас Ньюс 07:53
Энергетика

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года.
Политика Сегодня 01:47
Происшествия

В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
ТАСС вчера в 23:00
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
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