Общество
ИзвестияВ Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог. Теперь за каждую ночь пребывания в гостинице в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3. Тем, кто предпочел остановиться в кэмпинге, придется добавить по €1 за ночь.
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Кино
Бондарчука заподозрили в намерении обидеть русских фильмом «Вторжение»
Политика
«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы
Армия и оружие
Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря
Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Культура
На Первом канале рассказали, как «правильно» смотреть «Союз спасения»
Первый канал выпустил сразу несколько передач о том, как стоит оценивать так называемый декабризм.
Здоровье
Раскрыт способ правильного питания после новогоднего застолья
Диетолог Лидия Ионова раскрыла способ правительного питания после новогоднего застолья, сообщает Ura.ru.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Технологии
EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux
Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Альбину Джанабаеву за неряшливый внешний вид
Чаще всего Альбина Джанабаева позирует в вечерних платьях. Певица очень стройная, поэтому обычно носит облегающие наряды.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Политика
Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года
МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Футбол
Курский «Авангард» подписал участника Лиги Европы
Агеев дебютировал в составе «быков» в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Диошьдьёра».
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
Гаджеты
Компания Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Общество
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Космос
Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана
Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.