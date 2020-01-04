С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог. Теперь за каждую ночь пребывания в гостинице в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3. Тем, кто предпочел остановиться в кэмпинге, придется добавить по €1 за ночь.

В Амстердаме появился новый налог для туристов

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Политика Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Спорт Наталья Непряева возглавила спринтерский зачет «Тур де Ски» Тверская лыжница Наталья Непряева одержала победу на первом круге дистанции и заработала 15 рейтинговых очков «Тур де Ски», что и позволило ей подняться на первое место в спринтерском зачете.

Спорт WADA определило размер взноса для России на 2020 год Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Экономика На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Авто Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Политика Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Армия и оружие Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году «В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.

Политика Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.