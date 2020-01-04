Общество

ИзвестияИзвестияВ Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог. Теперь за каждую ночь пребывания в гостинице в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3. Тем, кто предпочел остановиться в кэмпинге, придется добавить по €1 за ночь.
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Власти Амстердама ввели дополнительный сбор для туристов

RT на русском00:20

В Амстердаме появился новый налог для туристов

Известия02:14

Амстердам ввел новый налог для туристов

Lenta.ru01:54

Амстердам ввел новый налог для туристов с 1 января

Телеканал 360°00:38

Туристы начали платить дополнительные €3 за проживание в Амстердаме

РБК02:14

Амстердам ввел новый налог для путешественников

Газета.Ruвчера в 23:42

Амстердам ввел новый налог для туристов

РИА Новостивчера в 23:14
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Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.
RT на русском 06:28
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
Известия 07:13
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Спорт

Ларьков обматерил француза после поражения в спринте

Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.
Спорт-Экспресс 06:30
Шоу-бизнес

Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет

Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Lenta.ru 04:26
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
РБК 05:36
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Музыка

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания 05:38
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru вчера в 12:50
Политика

Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ

Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.
Политическая Экспертиза 03:21
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Политика

Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.
РИА Новости 06:52
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Гаджеты

Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30

Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Anonsens 05:45
Спорт

ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году

Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
Российская газета 03:53
Политика

В США обрушился сайт призывной службы

Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
RT на русском 06:03
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Происшествия

WSJ: бывший спецназовец помог организовать побег Карлоса Гона

Организовать отъезд из Токио Гону помог бывший американский спецназовец Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, специализирующуюся на вопросах безопасности.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль вчера в 07:02
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Ветеран ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
РИА Новости 07:13
Транспорт

На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту

На Кубани в 2020 году модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту.
Российская газета 04:53
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда 04:45
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