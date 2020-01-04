Общество
ИзвестияВ Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог. Теперь за каждую ночь пребывания в гостинице в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3. Тем, кто предпочел остановиться в кэмпинге, придется добавить по €1 за ночь.
Читать в источнике
Оценить19317
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Политика
Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию
Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Спорт
Ларьков обматерил француза после поражения в спринте
Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Музыка
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Политика
Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ
Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Политика
Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Гаджеты
Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30
Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Спорт
ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году
Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Происшествия
WSJ: бывший спецназовец помог организовать побег Карлоса Гона
Организовать отъезд из Токио Гону помог бывший американский спецназовец Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, специализирующуюся на вопросах безопасности.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»
Ветеран ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
Транспорт
На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту
На Кубани в 2020 году модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.