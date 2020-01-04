С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог. Теперь за каждую ночь пребывания в гостинице в столице Нидерландов путешественнику придется заплатить дополнительно €3. Тем, кто предпочел остановиться в кэмпинге, придется добавить по €1 за ночь.

В Амстердаме появился новый налог для туристов

Армия и оружие НАТО приостановил работу миссии в Ираке Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Политика Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.

Спорт Ларьков обматерил француза после поражения в спринте Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.

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Политика Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.

Политика Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.

Гаджеты Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30 Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.