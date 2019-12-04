Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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