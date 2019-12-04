Экономика
РИА НовостиВ Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах
Rambler News Serviceвчера в 14:49
Решение суда Амстердама по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» ожидается в феврале 2020 года
Комсомольская правдавчера в 18:01
С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии
Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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Экономика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
Стал известен цвет 2020 года по версии Pantone
Цветом 2020 года Американский Институт цвета Pantone выбрал «классический синий».
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Раскрыт мотор седана Hyundai Sonata N-Line
Во время нашей первой презентации готовой к производству Sonata планировщики продуктов Hyundai подтвердили готовность к выпуску модели Sonata N-Line, и в ходе этого процесса была исключена возможность использования свинцовой модели Sonata N. Для пояснения, в мире Hyundai модель N (например, Veloster N) является конечным вариантом исполнения, который предназначен для использования на треке.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
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Армия и оружие
Снайперская винтовка Чукавина. СВД выходит на пенсию
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Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
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Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»
Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Политика
Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода
Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Гаджеты
На смартфонах с Android 9 и 10 появилась очень полезная функция
«Режим фокуса» теперь полноценно внедрен в Android 9 и 10.
Экономика
Сумму возмещения по банковским вкладам повышают до 10 млн рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий сумму возмещения по вкладам до 10 млн рублей в случае отзыва лицензии у банка, передает корреспондент «Росбалта».
Происшествия
Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП
Директор по региональной политике Российского футбольного союза (РФС) и бывший игрок сборной России Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что он покинул место ДТП, передает Sport24.
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг наушников
Роскачество обновило рейтинг наушников. Лидерами стали прошлогодние Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Спорт
Медведев признал наличие проблемы с допингом в России
Проблема допинга в РФ есть, надо занять более строгую позицию в отношении тех, кто использует запрещенные в спорте препараты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.