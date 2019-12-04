Экономика
РИА НовостиВ Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах
Rambler News Service14:49
Решение суда Амстердама по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» ожидается в феврале 2020 года
Комсомольская правда18:01
С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии
Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Кино
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Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
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Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
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Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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