Экономика

Наша версияНаша версияВ Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Напомним, Стокгольмским арбитражем в декабре 2017 года и феврале прошлого года были вынесены решения относительно споров «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и осуществление транзита газа. Регулятор обязал российскую компанию выплатить украинской сумму в размере 2,56 млрд долларов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах

Rambler News Service14:49

В «Нафтогазе» рассказали об «успешных» слушаниях по иску против «Газпрома»

Наша версия13:18

В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

РИА Новости02 декабря в 09:01

Решение суда Амстердама по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» ожидается в феврале 2020 года

Комсомольская правда18:01

Решение суда Амстердама по долгу «Газпрома» ожидается 25 февраля 2020 года

ТАСС11:05

Нафтогаз назвал сроки решения суда по взысканию денег с Газпрома

Взгляд.ру10:42

С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии

Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

Депутат Рады уточнил, когда Украину примут в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne затронул тему открытия земельного рынка для иностранцев.
Московский Комсомолец 17:54
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
FreeNews-Volga вчера в 04:45
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка

Российская газета 02:20
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Шоу-бизнес

Певица Zivert прокомментировала слухи о романе с Егором Кридом

SM News 05:44
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

Газета.Ru 18:31
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 13:51
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Общество

Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом

Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом 4 декабря суды продолжили рассмотрение дел, связанных с массовыми протестами накануне московских выборов.
Коммерсантъ 14:56
Экономика

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

В России отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году стали IT и розничная торговля.
Lenta.ru 19:05
Кино

Бекмамбетов рассказал о работе над фильмом «Война токов»

News.ru 04:25
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru 07:19
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Армия и оружие

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Интерфакс 04:31
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске жестко отреагировал на слова Дмитрия Шепелева

По словам Фриске, Шепелев продолжает избегать общения внука с дедушкой, несмотря на решение суда.
iReactor 15:05
Армия и оружие

США захватили имеющие отношение к Ирану детали ракет

Коммерсантъ 17:30
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Фигурное катание

Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней

В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная.
Pravda.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Футбол

Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро

Отмечается, что теперь сумма отступных за игрока составляет 170 млн евро.
Советский спорт 14:48
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Общество

В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ

В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском вчера в 22:59
Футбол

Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической

Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.
Инфо24 10:40
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное