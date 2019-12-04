Экономика
Наша версияВ Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Напомним, Стокгольмским арбитражем в декабре 2017 года и феврале прошлого года были вынесены решения относительно споров «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и осуществление транзита газа. Регулятор обязал российскую компанию выплатить украинской сумму в размере 2,56 млрд долларов.
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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах
Rambler News Service14:49
Решение суда Амстердама по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» ожидается в феврале 2020 года
Комсомольская правда18:01
С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии
Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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