Напомним, Стокгольмским арбитражем в декабре 2017 года и феврале прошлого года были вынесены решения относительно споров «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и осуществление транзита газа. Регулятор обязал российскую компанию выплатить украинской сумму в размере 2,56 млрд долларов.

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

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Общество Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом 4 декабря суды продолжили рассмотрение дел, связанных с массовыми протестами накануне московских выборов.

Экономика Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами В России отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году стали IT и розничная торговля.

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