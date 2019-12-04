Экономика
Наша версияВ Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Напомним, Стокгольмским арбитражем в декабре 2017 года и феврале прошлого года были вынесены решения относительно споров «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и осуществление транзита газа. Регулятор обязал российскую компанию выплатить украинской сумму в размере 2,56 млрд долларов.
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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах
Rambler News Service14:49
С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии
Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
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Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России
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«Монако» обыграл на выезде «Тулузу»
Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
Происшествия
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
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Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
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Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
Общество
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Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Гаджеты
В России появился новый бренд доступных телефонов
В России компания "Новая линия" запускает новую марку мобильных телефонов под названием Strike.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новый бренд Strike - это большое количество различных моделей.
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Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Спорт
РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА
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Group-IB сообщила о перехвате переписки в Telegram
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