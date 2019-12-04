Экономика

Наша версияНаша версияВ Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Напомним, Стокгольмским арбитражем в декабре 2017 года и феврале прошлого года были вынесены решения относительно споров «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и осуществление транзита газа. Регулятор обязал российскую компанию выплатить украинской сумму в размере 2,56 млрд долларов.
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В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»

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Sputnik Латвия02 декабря в 06:31

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

RT на русском10:45
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
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Кубань 24 01:47
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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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WSJ: США могут направить на Ближний Восток ещё 14 тысяч солдат

Газета Wall Street Journal сообщает, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.
RT на русском 17:25
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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
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Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

Госдума на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
URA.Ru 17:43
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«Монако» обыграл на выезде «Тулузу»

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В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
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Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Комсомольская правда 10:29
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Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

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ProstoProSport вчера в 17:30
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
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В России появился новый бренд доступных телефонов

В России компания "Новая линия" запускает новую марку мобильных телефонов под названием Strike.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новый бренд Strike - это большое количество различных моделей.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
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В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Спорт

РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА

Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.
Коммерсантъ 16:15
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователей при регистрации

РБК 14:47
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Group-IB сообщила о перехвате переписки в Telegram

Group-IB рассказала о случаях взлома аккаунтов Telegram у нескольких бизнесменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.
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